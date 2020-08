Di Marzio: Milan, offerto Paquetà per arrivare a Milenkovic. Muro viola, Rebic…

Il Milan punta a rinforzare la difesa e i rossoneri potrebbero farlo con un profilo che Stefano Pioli conosce benissimo. Si tratta del viola Nikola Milenkovic, e come scrive Gianlucadimarzio.com continuano i contatti fra il club e gli agenti del serbo. Il Milan ha le idee chiare: vuole arrivare al difensore inserendo nella trattativa Paquetà (SCHEDA). Tuttavia la Fiorentina non ha dato aperture in merito e chiede sempre 40 milioni. Una cifra irraggiungibile, anche se Milenkovic ha solo due anni di contratto e questo potrebbe far abbassare il prezzo. Per l’attacco trovata l’intesa sull’ingaggio con Ante Rebic: ora i rossoneri trattano con l’Eintracht per il rinnovo del prestito o per l’acquisto a titolo definitivo. Fiorentina spettatrice interessata…