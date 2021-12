Obiettivi, il Toronto FC prova l’assalto per un altro italiano oltre Insigne

Il Toronto FC sta facendo sul serio per portare negli Stati Uniti la coppia d'attacco della Nazionale italiana

Il Toronto FC fa sul serio per due attaccanti italiani che militano in Serie A. Il primo è il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. La trattativa per l'esterno napoletano è molto avanzata scrive Gianlucadimarzio.com. L'offerta messa sul piatto dal club di MLS è di un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati.