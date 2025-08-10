Problemi alla guida per l'ex capitano del Milan e difensore del Bologna Davide Calabria. Il giocatore, accostato questa estate anche alla Fiorentina dopo essersi svincolato dai felsinei, è stato fermato negli scorsi giorni dai carabinieri della Compagnia di Salò mentre utilizzava lo smartphone al volante di una vettura. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida.
VIOLA NEWS altre news Ex obiettivi: guai per Calabria. Ritirata la patente all’ex Milan e Bologna
altre news
Ex obiettivi: guai per Calabria. Ritirata la patente all’ex Milan e Bologna
Il difensore è stato colto alla guida mentre utilizzava il proprio smartphone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA