Ex obiettivi, Di Marzio: “Lazio su Dia, presto contatti con la Salernitana”

La Lazio vuole Tchaouna e l'ex obiettivo della Firoentina Dia: presto contatti con la Salernitana per l'acquisto

La Lazio comincia a muoversi sul mercato. E l'interesse della società biancoceleste al momento è ricaduto sul campo dell'Arechi di Salerno. Il club infatti vuole l'ex obiettivo della Fiorentina Dia, presto saranno avviati i contatti per capire le condizioni e fattibilità del possibile affare. In una stagione complicata e spesso ai margini, l'attaccante classe 1996 ha collezionato soltanto diciassette presenze e quattro reti. Anche il suo nome è finito nella lista della Lazio in vista della prossima stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.