Ex obiettivi, Belotti alla Roma è cosa fatta: trovato l’incastro

Andrea Belotti sarà il vice di Tammy Abraham alla Roma: il giocatore, svincolato ormai da tutta l'estate, ha aspettato per settimane che la Roma completasse il mercato, rispondendo no a tutte le richieste e le offerte pervenute nel frattempo. Felix Afena-Gyan farà posto al Gallo trasferendosi alla Cremonese, dato che l'accordo per Shomurodov al Bologna non è stato trovato. Lo riportano varie fonti nella serata odierna.