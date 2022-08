Ex giovanili viola, ora escort, arrestato a Roma con l’accusa di rapina: i fatti

Idriss Ben Moussa, 21 anni, ex calciatore delle giovanili della Fiorentina che adesso sbarca il lunario come escort , è stato arrestato a Roma con l'accusa di rapina : dopo l'udienza, è stato rilasciato senza misure cautelari.

Il fatto è accaduto giovedì. Ben Moussa, che di ruolo faceva la seconda punta, viene contattato per un incontro da un giovane sul sito specializzato dove è iscritto. Prezzo della prestazione: 100 euro. Prende il treno per la capitale. Appuntamento alle 20,00 a piazza Euclide. Qualcosa va storto, perché il cliente vede Ben Moussa molto nervoso. Si rivestono e ritornano in macchina. Nasce una discussione che ben presto diventa colluttazione, Idriss minaccia di estrarre un coltello e dice di volere Rolex e soldi. La scena viene ripresa dai poliziotti, il ragazzo scappa. Ma la sua fuga dura pochi metri e si conclude con l'arresto.