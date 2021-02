Evacuo: “Italiano tecnico eccezionale, riesce sempre a valorizzare i giocatori”

Felice Evacuo, ex attaccante della Florentia Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Al centro della discussione la prossima sfida contro lo Spezia, di cui è un ex, allenato da Vincenzo Italiano.

Mister Italiano l’ho avuto nel periodo di Trapani, c’era un gruppo eccezionale. Non era un tecnico di grido ma ha dimostrato sul campo di avere la stoffa del campione: ha fatto 3 promozioni di fila e le ha fatte con squadre non costruite per vincere. Con lui ci fu subito feeling e ha dimostrato di essere un fenomeno. Riesce a valorizzare sempre i giocatori che ha. Sfida tra Fiorentina e Spezia? La squadra è in difficoltà, ma penso che un tecnico come Prandelli riuscirà a salvare la situazione. Affrontare lo Spezia in questo momento non sarà facile, ma non ci scordiamo che anche Prandelli è un allenatore esperto.