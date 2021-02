Torna Amrabat, Prandelli può scegliere il centrocampo migliore per ricevere lo Spezia

Scontata la squalifica, riecco Amrabat. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che con lo Spezia dovremmo rivedere il marocchino tra Bonaventura e Castrovilli in mediana, ma è ancora presto per avere certezze, la squadra comincia a preparare l’importante confronto di venerdì a partire da oggi. Non è da scartare l’ipotesi di una conferma del buon Pulgar visto a Marassi, anche in considerazione del fatto che Ribery non è certo di recuperare dai problemi fisici che gli hanno precluso le sfide con Inter e Sampdoria. E non è una variabile da poco…