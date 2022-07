Europeo Femminile, ultima chance azzurre: le formazioni di Italia-Belgio

Ultima opportunità per l'Italia di qualificarsi ai quarti di finale dell' Europeo Femminile in corso in Inghilterra. Alle 21.00, infatti, le ragazze del CT Bertolini cercheranno di sopraffare il Belgio per approdare alla fase finale della competizione. Alle azzurre servirà vincere nell'ultimo match valevole per il girone D e sperare che l'Islanda non sconfigga la Francia, già certa della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta da capolista del raggruppamento.