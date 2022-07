Europei femminili, un pari e tante occasioni sprecate per l’Italia con l’Islanda

Nella seconda giornata del proprio raggruppamento, contro l'Islanda l'Italia di Milena Bertolini ottiene solo un brodino. Un 1-1 che serve solo a smuovere la classifica, dopo la pesante sconfitta contro la Francia ed in vista della fondamentale gara contro il Belgio. E dire che le azzurre erano passate subito in svantaggio, ma grazie ad una grande ripresa hanno prima ottenuto il gol del pareggio e poi sfiorato più volte la rete del sorpasso. Per la viola Daniela Sabatino appena 5' per mettersi in mostra, a match in pratica concluso.