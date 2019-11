Eurnekian rivela: “Volevo essere il patron della Fiorentina”

“Volevo essere il patron della Fiorentina, ma non ho potuto esserlo, sarà per una prossima volta”. Lo ha rivelato ai cronisti il magnate argentino Eduardo Eurnekian, patron di Corporacion America e presidente della fondazione Raoul Wallenberg, a margine della cerimonia di inaugurazione della statua in onore del diplomatico svedese all’aeroporto di Firenze. “Auguro molto successo alla Fiorentina”, ha concluso Eurnekian, azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti. Fino alla primavera scorsa, fino all’arrivo a Firenze di Rocco Commisso, era indicato fra i possibili acquirenti del club viola. ECCO CHI E’ EURNEKIAN, PATRON VIOLA MANCATO