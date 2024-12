ESupercup: il Viola Park diventa il cuore dell’eSport targato Serie A

Oggi il prestigioso Viola Park si trasforma in un’arena virtuale per ospitare la eSupercup , un evento organizzato dalla Lega Serie A che celebra l’unione tra calcio tradizionale e mondo digitale. La competizione vede coinvolte le squadre virtuali di 14 club di Serie A, inclusa la Fiorentina , padrona di casa.

L’eSupercup rappresenta un appuntamento di rilievo per il crescente movimento degli eSport, che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati e sta diventando una parte importante del panorama calcistico globale. La sfida virtuale non è solo un modo per promuovere il calcio attraverso le nuove tecnologie, ma anche un’occasione per avvicinare i club a una generazione di tifosi sempre più legata al mondo digitale.