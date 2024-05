Esonerato Terim! L’ex viola lascia prima della sfida contro l’Olympiakos

Si interrompe quasi subito l'esperienza in Grecia di Fatih Terim con il Panathinaikos. L'ex allenatore della Fiorentina, come scrive Sportday.gr, non è riuscito a risollevare la squadra e le ultime apparizioni sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era subentrato poco prima di inizio 2024 a Ivan Jovanovic, non riuscendo però a lasciare il segno. Opzioni di trasferimento controverse, "sparizioni" di giocatori e cattiva lettura delle partite i problemi principali, che hanno fatto perdere tanti punti alla squadra sia nella stagione regolare che nel finale dei playoff. L'ex viola non andrà, dunque, in panchina contro l'Olympiakos, nel derby valevole per il terzo posto, e nella finale di Coppa contro l'Aris. Al suo posto ci sarà Christos Kontis, che conosce già molto bene la squadra.