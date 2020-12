Esercitazioni tattiche e partitella per il Genoa quest’oggi. Gli indisponibili…

Non sa ancora su chi potrà contare, Rolando Maran, in quel di Firenze. Il Genoa fa la conta e numerosi sono gli indisponibili e gli acciaccati che molto probabilmente non prenderanno parte alla trasferta di lunedì sera. Come riporta pianetagenoa1893.it, infatti, sarà quella di domani la giornata decisiva in tal senso. Dopo il pranzo tutti insieme, quest’oggi i giocatori rossoblù hanno svolto delle esercitazioni tattiche rivolte al loro prossimo avversario e poi una partitella in famiglia. Nel pomeriggio di domenica la partenza per il capoluogo toscano.