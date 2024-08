Ennesima cessione ultra-milionaria per Rui Costa. E pure Cabral saluterà il Benfica

Le aquile portoghesi hanno, in pratica, venduto Joao Neves al PSG per 70 milioni

Il presidente del Benfica Manuel Rui Costa, ex Fiorentina, ha praticamente annunciato in conferenza stampa la cessione per 70 milioni di Joao Neves al PSG. "Non si può rinunciare ad una cifra del genere, la gente capirà", ha detto il massimo dirigente del club lusitano, il quale adesso si concentrerà su un'altra operazione: la cessione di Arthur Cabral. Il centravanti acquistato un anno fa dai viola ha deluso e A Bola parla di un possibile scambio tra Benfica e Palmeiras, con l'attaccante pronto a tornare in patria ed il terzino Vanderlan diretto verso il Portogallo.