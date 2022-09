Emre: “Fiorentina ci ha creato problemi all’inizio, ma poi…”

Così il tecnico del Basaksehir Emre Belozoglu commenta in sala stampa la vittoria 3-0 contro la Fiorentina nel match di Conference League:

"Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto importante, solo 2 giorni dopo la sfida con il Besiktas. Complimenti ai miei giocatori. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nella ripresa abbiamo preso il possesso della palla e alcune sostituzioni ci hanno aiutato. Abbiamo iniziato la stagione molto bene. All'inizio della partita abbiamo subito il loro pressing, non è stata una nostra scelta. Hearts e Fiorentina sono stati avversari di valore, non sottovaluteremo neanche il Riga. Siamo felici di queste due prime vittorie, dobbiamo continuare così".