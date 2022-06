Empoli, si cambia in panchina: pronto Zanetti. Andreazzoli: “Decisione del club”

Nonostante la salvezza ottenuta con largo anticipo, la società azzurra saluta il tecnico di quest'anno

La salvezza anticipata e l'ottimo lavoro svolto non bastano ad Aurelio Andreazzoli per ottenere la conferma dall'Empoli. E così il club azzurro "comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. A lui va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale". Manca l'ufficialità, ma il prossimo tecnico dell'Empoli dovrebbe essere l'ex Venezia Paolo Zanetti. Intanto Andreazzoli chiarisce la propria posizione: "Prendo atto della decisione del presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio. Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti".