Empoli, rischio rottura con Andreazzoli. Pronte due alternative

Potrebbero dividersi le strade dell'Empoli e Aurelio Andreazzoli. Come scrive gianlucadimarzio.com per capire se ci saranno margini per continuare il rapporto professionale insieme, servirà aspettare un incontro tra il presidente Corsi e l'allenatore ex Roma.