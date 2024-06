Elezioni: i dati della prima proiezione delle comunali di Firenze

Arrivano i primi dati sulle amministrative. Come riporta firenzedintorni.it, nella prima proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 32,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1% e Cecilia Del Re al 6%. La copertura del campione è del 6%.