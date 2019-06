El Shaarawy spara alto: ecco le cifre chieste alla Roma per firmare il rinnovo

Nelle ultime ore quello di Stephan El Shaarawi è uno dei (tanti) nomi accostati al club viola, anche in ottica di uno scambio, seppur davvero complicato, con Jordan Veretout. L’attaccante italo-egiziano, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, avrebbe chiesto, secondo Il Corriere dello Sport, cifre importanti per rinnovare il contratto con il club giallorosso, in scadenza il prossimo giugno: tre milioni annui per quattro stagioni. Una richiesta contrattuale, questa, che probabilmente sarebbe comunque fuori dalla portata per la Fiorentina, anche nel caso in cui il club gigliato sia davvero interessato all’ex Milan.