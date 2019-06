Veretout-Roma, quasi impossibile lo scambio con El Shaarawy o Under

E’ testa a testa tra Milan e Roma per Jordan Veretout. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla dell’accordo di massima raggiunto tra i giallorossi e il centrocampista sulla base di 2,5 milioni, offerta pareggiata dai rossoneri. Adesso il duello si sposta sul piano dei bonus legati al raggiungimento della Champions League. La Fiorentina in ogni caso non scende sotto la richiesta di 25 milioni, anche se vorrebbe inserire nella trattativa con i capitolini uno tra El Shaarawy e Under. Situazioni comunque difficili, perché il Faraone è stato contattato dallo Shanghai Shenhua e vuole 4 milioni d’ingaggio mentre il turco prende meno di un milione ma viene valutato 30 dalla Roma.