Eco di Bergamo: emergenza difesa per l’Atalanta

Gasperini prepara la svolta in difesa: da 3 a 4, come si è già visto un paio di volte in stagione. L'assetto dovrebbe essere riproposto anche contro la Fiorentina, anche per l'emergenza che si è creata nel reparto arretrato nerazzurro. Ne parla oggi diffusamente L’Eco di Bergamo in vista della partita di domenica con la Fiorentina. Saranno infatti out Scalvini, Djimsiti e il sospeso Palomino. Gasperini dovrebbe schierare Hateboer e Soppy sugli esterni con Toloi e Demiral favoriti sull’unico altro terzo puro, Caleb Okoli, in posizione di centrali a due.