Ecco la nuova Coppa Italia: 44 squadre al via, la C non è del tutto esclusa

Il trofeo nazionale si snellisce e accoglie 44 squadre

Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre, ovvero tutte le partecipanti ai campionati di Serie A e B, più 4 società di Serie C. Tutte le società saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico, con posti dal numero 1 al numero 44 assegnati in base alla posizione maturata in campionato nelle stagioni precedenti. La testa di Serie numero 1 sarà la vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia, la numero 2 quella che ha conquistato lo Scudetto. Otto società si affronteranno nel turno preliminare, 28 giocheranno a partire dai trentaduesimi di finale, mentre le otto teste di serie entreranno in scena dai sedicesimi. Le ultime quattro squadre (dal n° 41 al n° 44) saranno invece le tre seconde classificate nei gironi della Serie C della stagione precedente, più la società vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Qualora una delle seconde classificate o la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o entrambe) coincidano con una delle promosse in Serie B, parteciperà la squadra meglio classificata ex art.49 NOIF tra quelle che abbiano disputato il secondo turno della fase play-off nazionale. Le sfide si disputeranno tutte a gara unica, eccezion fatta per la semifinale, che sarà andata/ritorno.