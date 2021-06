La Fiorentina si è assicurata un giocatore in rampa di lancio

Youssef Maleh è stato nominato giocatore del mese di maggio per l'Associazione Italiana Calciatori: per il Nazionale Under 21, prossimo a passare alla Fiorentina dal Venezia anche nel concreto, l'ennesimo riconoscimento in una stagione da incorniciare.