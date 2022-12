Ecco cosa ci deve essere nella borsa da calcio

Imparare tutti i trucchi per preparare correttamente una borsa da calcio è fondamentale per non farsi trovare impreparati in nessuna circostanza.

Redazione VN

Imparare tutti i trucchi per preparare correttamente una borsa da calcio è fondamentale per non farsi trovare impreparati in nessuna circostanza. Una volta fatta l’abitudine, però, sarà tutto molto più semplice. Ecco i nostri consigli per non dimenticare mai nulla quando si arriva al campetto. — Sia che si tratti di una partitella con gli amici, sia che si partecipi a un torneo, è importante avere una borsa da calcio sempre fornita di tutto il necessario per giocare. Tanto per iniziare non tutte le borse sono uguali: se non ne avete una, la soluzione migliore è acquistare uno di quei borsoni con scompartimento rigido per contenere le scarpe con i tacchetti.

Si tratta di un particolare fondamentale, in quanto guidare con le scarpe da calcio non è assolutamente sicuro; quindi, è molto comune dimenticare gli scarpini, con la conseguenza di non poter giocare. Vediamo allora quali sono le cose che non potrebbero mai mancare.

Scarpe da calcio: la prima cosa da mettere — Com’è evidente, un paio di buoni scarpini da calcio è la prima cosa da mettere in borsa: sia in una busta separata che in uno scompartimento lontano dai vestiti. Per fortuna i prodotti oggi in vendita sono ultraleggeri e non graveranno sul peso complessivo. Le scarpe Adidas, ad esempio, pesano poche centinaia di grammi (qui troverete anche codici per scarpe Adidas sconto).

Abbigliamento sportivo — Segue poi l’abbigliamento sportivo: anche se si giocherà con le casacche è importante avere magliette e pantaloncini in materiale sintetico di qualità. Sotto la maglietta, specialmente quando le temperature calano, è importante avere una maglia termica in cotone. Da non dimenticare poi, calzettoni (più magari un ricambio) e dei parastinchi per evitare infortuni.

Prodotti per la doccia — La doccia dopo la partita è un momento sicuramente rilassante, ma essendo fuori casa è sempre buona norma portarsi tutto il necessario. Servirà sicuramente un ricambio, tante buste di plastica pulite (per mettere gli asciugamani bagnati, ad esempio), un ottimo accappatoio in microfibra (ne esistono alcuni di leggerissimi) e – se lo spogliatoio non ne è fornito – anche di un phon. Fare la doccia al campo è tutto sommato conveniente: al ritorno a casa ci sarà solo il momento relax. Mai dimenticarsi, infine, le ciabatte! Si tratta di un classico: farsi la doccia e ricordare all’ultimo di non avere le ciabatte.

Mai giocare a calcio con gli occhiali — Chi non può far a meno degli occhiali da vista dovrebbe acquistare un paio di lenti a contatto apposite. Giocare a calcio con gli occhiali è pericolosissimo, quindi sempre meglio munirsi di lentine e liquido per gli occhi. Sempre meglio riporre il tutto in un sacchetto separato, magari uno di quelli da chiudere con la cerniera. D’altronde nella borsa da calcio si crea sempre un microclima particolare: meglio tdividere le cose!

Per concludere, infine, consigliamo sempre di stilare una checklist dettagliata, magari nelle note del proprio smartphone. Ci vorrà qualche minuto in più, ma si andrà sempre a giocare in totale serenità!