È scomparso Roberto Cavalli, noto stilista fiorentino

Questo pomeriggio è scomparso il noto stilista fiorentino Roberto Cavalli. Lascia sei figli, tra i quali il piccolo Giorgio, venuto al mondo grazia alla sua unione con Sandra Bergman. Il nome del piccolo è evocativo, in ricordo del padre, Giorgio, trucidato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Grande tifoso della Fiorentina e in passato vicino a diventare anche proprietario della società viola. (PER SAPERNE DI PIÙ)