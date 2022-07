E ora il fantacalcio si gioca con gli NFT: accordo fra la Serie A e Sorare

I tifosi delle venti squadre della massima serie potranno comprare le card dei loro beniamini sotto forma di Nft sul mercato della piattaforma, che si appoggia alla blockchain di Ethereum. Gli utenti poi si sfideranno l'uno contro l'altro con formazioni da cinque giocatori, con premi per i vincitori delle classifiche. "In Lega Serie A siamo sempre alla ricerca di opportunità per sfruttare le tecnologie emergenti. Sorare è all'avanguardia in questo settore e combina in modo unico il football fantasy gaming con le carte Nft collezionabili e questo ci permette di allargare la nostra target audience al fine di avvicinare i fan più giovani al calcio della Serie A", ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo.