E Gasperini mette le mani avanti: “Ad oggi non è l’Atalanta che avrei voluto”

A margine della presentazione dell'Atalanta, ai giornalisti presenti ha parlato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che ha detto (parole riprese da gazzetta.it): "Se è l’Atalanta che volevo? No, ad oggi non lo è. La società si è comunque impegnata molto, cercando di prendere giocatori importanti. La mia impressione è che per alcuni club il mercato inizia proprio ora. Vedremo cosa succederà strada facendo: l’obiettivo è rinforzare la squadra o cercare di ringiovanire. Forse non giocando le coppe europee c’è un appeal inferiore".