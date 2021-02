E Ballardini incensa Badelj: “È un allenatore in campo e una grande persona”

C’è eccome lo zampino di Milan Badelj nello straordinario filotto di risultati utili inanellato dal Genoa di Ballardini da due mesi a questa parte. Il centrocampista croato non è mai stato sostituito dal nuovo tecnico del Grifone, e oggi ha persino impreziosito la sua gara con il gol che l’ha decisa: un destro al volo al 94′ valevole il 2-2 finale di Marassi contro il Verona. Al termine della gara il tecnico ne ha parlato con vere e proprie parole al miele: “Badelj è un uomo di straordinaria serietà e straordinario senso tattico. È un allenatore in campo, sa come deve muovere la palla e come deve posizionarsi in fase difensiva. Capisce prima le situazioni, è una grande persona e un gran giocatore”.

