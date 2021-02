Genoa-Verona, Badelj segna al 94′ e la dedica è speciale: “È per Astori”

Il gol allo scadere di Milan Badelj, il primo della sua stagione, è valso il 2-2 finale tra Genoa e Verona. Nel postpartita il centrocampista croato ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ci abbiamo messo tutto, nel momento di difficoltà abbiamo messo tutto il cuore”, ha detto. Per poi aggiungere a proposito del gol: “Al momento del tiro non ho pensato a niente, era difficile da parare perché non la vedeva”. Infine una dedica speciale che non può non toccare in particolare tutti i tifosi viola: “Dedico il gol ad Astori: in giornate del genere è difficile non pensarlo”.