Ds Salernitana: “Due calciatori positivi, un membro dello staff sintomatico”

Il ds Fabiani lancia l'allarme: sulla Serie A torna l'incubo Covid, la Salernitana a rischio per la gara di Udine

Tra campo e mancato passaggio societario non è un periodo semplice per la Salernitana, a cui si aggiunge l'emergenza sanitaria per alcune positività al Covid-19. Alla vigilia della gara contro l'Udinese l'Asl campana ha impedito ai granata la partenza per il Friuli, e il ds Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione ospite di SeiGranata: "Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra, oltre ad alcuni dello staff di cui uno sintomatico. Ci atteniamo alle disposizioni dell'Asl, abbiamo prenotato un aereo privato per domani ma aspettiamo cosa dice l'Asl che oggi non ci ha fatto partire".