Incubo Covid, salta Lecce-Vicenza. A rischio anche una gara di Serie A di domani

Ancora un inconveniente per il Cavalluccio

L'Asl blocca la Salernitana. A causa di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra, infatti, l'azienda sanitaria campana ha deciso di non far partire i granata per Udine, con un volo di linea nel pomeriggio, per l'ultima partita del girone d'andata di Serie A contro gli uomini di Cioffi. Da capire se si potrà recuperare entro breve oppure se il calendario dovrà essere modificato in funzione di questo divieto. Intanto, è di poco fa la notizia che Lecce-Vicenza di Serie B in programma stasera è stata rinviata per lo stesso motivo.