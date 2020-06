L’indizio di Petrachi: “Abbiamo due offerte per Florenzi, valuteremo”

Il capitolo Florenzi non è ancora finito, l’esterno e centrocampista infatti potrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo dopo il corrente prestito al Valencia. A dichiararlo, nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi: “Ho parlato col suo procuratore e per Florenzi ci sono due squadre molto interessate. Abbiamo parlato dell’ipotesi di valutare anche la cessione visto che a gennaio è uscito in prestito”. LA FIORENTINA PROPONE ALLA ROMA UNO SCAMBIO