Possibile asso di mercato in estate tra Fiorentina e Roma. Come scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport, nel mirino dei giallorossi c’è Cristiano Biraghi, in prestito dal club viola all’Inter, se la società capitolina riuscirà a cedere Spinazzola. La Fiorentina, dal canto suo, è interessata a Florenzi (SCHEDA) e l’affare potrebbe anche costruirsi.