Antonio Bocchetti, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto ai microfoni di TvSei. Queste le sue parole: “Siamo coperti in tutti i ruoli, l’unico giocatore per cui vogliamo fare qualcosa è Riccardo Sottil. Una volta arrivato lui, ci fermeremo con gli arrivi nel reparto d’attacco”. E INTANTO LA FIORENTINA VALUTA SE CONFERMARLO O MANDARLO IN PRESTITO