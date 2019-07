Convincono anche Castrovilli e Sottil. Il figlio d’arte in bilico, Pescara chiama

Oltre che di Dusan Vlahovic e Luca Ranieri (LEGGI), Il Corriere dello Sport-Stadio parla anche di altri due giovani viola che si sono messi in luce durante l’International Champions Cup: Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil. Il centrocampista ha trovato ampi spazi in tutte e tre le formazioni alternate, a conferma dell’alto apprezzamento di Montella. Discorso simile per l’esterno d’attacco, che è pure riuscito a trovare la via del gol contro il Chivas con un colpo da biliardo con il sinistro. Il figlio d’arte ha numeri e qualità: la conferma in rosa, se riuscirà a migliorare in fase di ripiegamento come vuole il tecnico viola, non è un miraggio, altrimenti il Pescara è pronto a fare carte false per riprenderlo.