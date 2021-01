Ds Lione su Slimani: “Vuole venire da noi, ma nulla è concluso”

Torna di moda un nome già accostato alla Fiorentina nelle precedenti finestre di mercato. Si tratta di Islam Slimani, attaccante algerino del Leicester City (SCHEDA). L’ex Sporting Lisbona e Monaco è in uscita dalle Foxes che nel 2016 lo avevo acquistato per 30 milioni. Il giocatore piace anche al Lione. Intervistato da Telefoot, il direttore sportivo del club francese Juninho Pernambucano ha parlato proprio di Slimani:

Dembelè? C’è una possibilità che vada via. Non c’è nulla di concluso ma ci sono discorsi in piedi con l’Atlético e penso che Moussa sia d’accordo per il trasferimento. Se ciò avverrà gli auguro buona fortuna. Slimani al suo posto? Lo seguiamo, come altri giocatori. Vuole venire da noi ma nulla è concluso al momento.