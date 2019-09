Ds Bologna svela i retroscena dell’affare Pulgar: “Viola non hanno voluto pagare la clausola”

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto a Radio Bruno per commentare il passaggio in viola di Erick Pulgar: “La Fiorentina credo che abbia contattato direttamente Pulgar chiedendogli di venire in viola. Abbiamo chiesto al giocatore cosa volesse per restare e legittimamente ha deciso di cambiare perché ne aveva le possibilità. Abbiamo buoni rapporti con tante società, la Fiorentina ha cercato di non pagare la clausola e alla fine abbiamo trovato un accordo un po’ più vantaggioso per il Bologna”. IL NOSTRO SONDAGGIO: CHE VOTO DATE AL MERCATO VIOLA