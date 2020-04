Dott. Castellacci: “Ripresa del campionato? Difficile che avvenga a maggio”

Enrico Castellacci, ex medico sociale della nazionale italiana, è stato intervistato da Lady Radio. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Domani si riunirà la commissione tecnico scientifica per decidere quando e come ripartire. La Federazione fa il suo dovere ma il 30 maggio come data della ripresa la vedo difficile. In Cina, ad esempio, ancora non hanno deciso quando ripartire con il calcio. Loro sono in una fase successiva del contagio rispetto a noi: questo mi fa sorgere più di qualche dubbio. Il calcio come sport di contatto è difficile da poter controllare sul fronte del contagio.