Domenica triangolare di calcio visionario (visiball) tra giocatori vedenti e non vedenti

Si svolgerà domenica 18 maggio 2025, presso il Circolo Dino Manetti in via Francesco Baracca 2/g a San Piero a Ponti, la quarta edizione di "Vedere Oltre - Calcio Visionario", un evento calcistico organizzato dai Distretti Lions e Leo Toscana in collaborazione con l’associazione Quartotempo Firenze APS-ASD, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e dell’Acf Fiorentina e la partecipazione degli ex viola Manuel Pasqual, Celeste Pin e l’animazione di Carletto Dj. Si tratta di un torneo triangolare di calcio a 5 visionario (visiball), un gioco che coinvolge squadre miste composte da giocatori vedenti e non vedenti. Il torneo promuove l'inclusione sociale e l'opportunità di vivere il calcio in modo diverso, coinvolgendo persone con e senza disabilità visive.