Disavventura per Tomovic: colpo alla testa in partita e viaggio in ospedale, ma sta bene

La Serie B oggi era in campo per la sedicesima giornata e nella Spal impegnata in casa contro il Brescia c’era pure l’ex Fiorentina Nenad Tomovic. Poco prima del riposo il difensore serbo è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un testa contro testa avuto con la punta delle Rondinelle Torregrossa, in cui ha avuto la peggio. Il giocatore degli estensi dallo stadio Mazza è stato trasferito in ospedale per tutte le verifiche del caso e per fortuna la Tac ha dato esito negativo. Adesso l’ex viola si trova già presso la sua abitazione.