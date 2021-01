Diritti TV, De Siervo: “Dazn punta a sostituire Sky. Amazon? Non vogliamo stravolgimenti, ma…”

Terminata l’assemblea di Lega Serie A, ha preso parola l’amministratore delegato Luigi De Siervo in seguito all’apertura dei pacchetti contenenti le offerte per i diritti TV. In questa ha confermato che sono stati quattro i soggetti a presentare un’offerta: si tratta di DAZN, Sky, Eurosport e MediaPro. Nessuna offerta, nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, è pervenuta invece da Amazon nè da Tim.(Parole riportate da TMW)

Sapevamo che Amazon aveva chiesto di avere un pacchetto sul modello della Premier League, che riguarda tre giornate e che avrebbe stravolto la nostra strategia. Abbiamo coscientemente ritenuto, nel confezionare i pacchetti, di non dover modificare l’approccio al mercato. E quindi Amazon ha scelto coerentemente di investire il proprio budget in Champions, ma potrà comunque rientrare in seguito. DAZN è un brand sotto gli occhi di tutti, è diventato una piattaforma dominante: si propone di sostituire, come peso e centralità, quello che è stato per tanti anni il ruolo di SKY, che ha le possibilità e le risorse, nella seconda fase, per competere, raggiungere e superare un’offerta alta. Tim? TIM è una grande azienda, ha scelto di restare alla finestra, probabilmente è distratta dal lavoro sul 5G…

