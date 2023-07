Diritti TV, arriva la proposta di Sky e DAZN: la Lega dice no

Ancora una fumata tra il grigio e il nero per quanto riguarda i diritti tv della Serie A per il periodo 2024-2029. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, è durata appena 40 minuti l'ultima riunione, in cui la Lega Serie A ha risposto con un secco "no". I club hanno poi deciso di prendersi tempo per valutare le proposte arrivate ieri da parte di DAZN, Mediaset e Sky, valide fino al 15 di ottobre, data entro la quale le società puntano a prendere una decisione. Non sono state svelate le cifre delle tre proposte: le tre offerte non saranno più ritoccate, poiché la scadenza per le trattative private era fissata per il 2 agosto. L'offerta fatta era da 890 milioni, suddivisi tra i 690 di Dazn per 10 partite e i 200 di Sky per tre match, al netto di quanto sarebbe stato messo sul piatto da Mediaset.