Diritti Tv – Nuova fumata grigia, DAZN non raggiunge il quorum

Ancora una fumata grigia: nemmeno oggi, nell’incontro di vertice della Lega di Serie A, sono stati assegnati i diritti televisivi delle stagioni 2021-24 per quanto riguarda la Serie A. I venti club hanno rimandato la discussione alla prossima assemblea, ancora da fissare. Mentre il 29 marzo rimane la data finale per la scelta. Oggi si sono riuniti in videoconferenza i club della Serie A. In 11 hanno votato per Dazn, numero non sufficiente per dare il via libera (ne servono 14). Gli 11 voti favorevoli sono arrivati da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Verona. Dazn ha offerto 840 milioni a stagione per trasmettere 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Lo riporta Gazzetta.it.

