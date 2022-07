Diritti tv, abisso tra la Serie A e la Premier League: i numeri

In questa stagione l’Inter ha incassato poco più di 84 milioni davanti ai quasi 78 della Juve e ai 77,8 del Milan. In Premier, il City incassa ben 187,2 milioni e il Liverpool è meno di due milioni dietro, 185,5. Ma la grande differenza sta con le squadre di bassa classifica. Il Norwich è a 116,4, 30 in più della squadra italiana più finanziata. E pensare che il Venezia incassa solo 26 milioni.