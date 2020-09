Dirigente Benevento: “Cessione Gentile alla Fiorentina è un orgoglio, merita grandi palcoscenici”

Diego Palermo, responsabile del settore giovanile del Benevento, ha parlato a Benevento Sport. Queste le parole spese per il neo-acquisto della Fiorentina Primavera Davide Gentile:

La crescita del ragazzo è un motivo d’orgoglio. Veniva dalla Pasquale Foggia ed ha vissuto tre anni con noi, facendo ottimi campionati. Spero che possa arrivare sempre più in alto per far sì che possa calcare i campi della serie A, come merita. E’ un ottimo ragazzo ed un grande calciatore, gli auguro il meglio.