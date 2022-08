Diamanti: “Sarei rimasto a Firenze a lungo. Fiorentina deve confermarsi”

Alino Diamanti è intervenuto dall'Australia (gioca nel Western United) ai microfoni di Radio Bruno. Il trequartista ex Fiorentina, oltre che Bologna, Livorno, West Ham e molte altre, ha ricordato i trascorsi in viola: "A Firenze sono rimasto poco, sia nella prima esperienza quando ero pischello che poi quando tornai nel 2015. Sono contento del legame che è rimasto con i tifosi viola, del resto sono toscano. Io sarei voluto rimanere a lungo, poi la società fece scelte diverse, peccato. Il futuro? Questa sarà la mia ultima stagione da giocatore, poi non so cosa farò. Magari un giorno allenerò la Fiorentina" (ride).