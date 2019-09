Di Marzio: “Ribery è l’anti-Ronaldo. La Juve giocherà una gara difficilissima”

Gianni Di Marzio, ex allenatore oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di tmw radio. C’è anche la Fiorentina tra gli argomenti trattati: “A Firenze può esserci la sorpresa. C’è entusiasmo, Montella ha tanti giocatori nuovi ma anche un Ribery in più, che può essere l’anti-Ronaldo. Mi fido anche di Boateng. La Juve ha una partita difficilissima”. ANCHE BELLUCCI VEDE VIOLA: “JUVE, OCCHIO ALLA FIORENTINA. A FIRENZE E’ COME UN DERBY”