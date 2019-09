Bellucci vede viola: “Juventus, occhio alla Fiorentina. A Firenze è come un derby”

L’ex attaccante, oggi allenatore, Claudio Bellucci, ha parlato anche della Fiorentina nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di tmw radio: “Difficile che ci siano delle sorprese quando giochi contro la Juventus, ma occhio alla Fiorentina. La squadra viola dovrà iniziare a vincere e per loro, a livello motivazionale, la gara con i bianconeri è come un derby. Può essere una partita molto difficile per la Juventus”. FRANCHI DA TUTTO ESAURITO. PRONTA UNA COREOGRAFIA SPETTACOLARE