Fiorentina-Juventus, Franchi verso il sold out: il dato. Pronta una coreografia spettacolare

Se non ci sarà il tutto esaurito, poco ci mancherà. Fino a ieri erano più di 37.000 i biglietti venduti per Fiorentina-Juventus, in programma sabato alle 15. Chi vorrà esserci avrà poco tempo a disposizione. I gruppi della Fiesole si stanno adoperando in gran segreto per inscenare una coreografia che possa ricordare la tradizione di questa partita. Bocche cucite, l’unico aspetto che emerge è che anche gli altri settori dello stadio dovrebbero partecipare con bandiere colorate. Ci sarà anche Rocco Commisso, prono a rientrare in città. Lo scrive il Corriere Fiorentino.